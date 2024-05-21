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12:43, 21 мая 2024Бывший СССР

На Украине отказались от введения налога на бездетность

Депутат Рады Железняк: на Украине отозвали законопроект о налоге на бездетность

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

На Украине отказались от введения налога на бездетность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

«Никакие "демографические" налоги никто вводить не собирается. Никогда не будет», — написал парламентарий во вторник утром.

Позднее Железняк сообщил, что автор законопроекта, предусматривающего введение налога для бездетных граждан, отозвал его.

21 мая стало известно о внесении депутатом Верховной Рады Сергеем Гривко законопроекта о демографическом сборе. В соответствии с ним с резидентов в возрасте от 21 до 58 лет должны были бы взыскивать полтора процента доходов при отсутствии детей, один процент — при наличии одного ребенка и полпроцента — при наличии двух детей.

Ранее сообщалось, что на Украине военкоматы получили возможность штрафовать граждан без решения суда. Соответствующий законопроект был принят Верховной Радой.

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      Екатерина Грищенко
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