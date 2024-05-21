На Украине захотели собрать налог с бездетных женщин

Депутат от партии Зеленского Гривко предложил ввести налог на бездетность

Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа Сергей Гривко внес в Верховную Раду Украины законопроект, предлагающий ввести налог на бездетность. Норму с демографическим сбором хотят закрепить в Налоговом кодексе республики, сообщает издание «Страна» в Telegram.

Предполагается, что сбор будут платить все резиденты Украины в возрасте от 21 до 58 лет до момента проведения демографической реформы. Он не распространится на женщин с тремя или более детьми, инвалидов первой группы, людей с бесплодием и нарушенной репродуктивной функцией (при наличии медицинских документов, подтверждение необходимо предоставлять раз в два года).

Налог составит 1,5 процента для бездетных, 1 процент для людей с одним ребенком, 0,5% — с двумя детьми. Сумма рассчитывается от совокупности всех доходов, полученных в денежном эквиваленте, кроме средств предпринимателей-физлиц и людей, которые занимаются независимой профессиональной деятельностью. Также это не затронет доходы сотрудников правоохранительных органов и военных.

От налога освободят доход от международных организаций, волонтерской деятельности, благотворительной помощи, а также погашения гособлигаций, возвращения депозитов и продажи имущества.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому метод борьбы с падением демографии в республике. По ее словам, главе государства придется начать массово генерировать граждан с помощью искусственного интеллекта.