В России резко выросло производство компьютеров

Замглавы Минпромторга Шпак заявил о росте производства компьютеров в России

В первом квартале текущего года производство компьютеров, электронных и оптических изделий в России выросло на 42,4 процента, а за 2023 год было отмечено повышение выпуска на 32,8 процента. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак, передает ТАСС.

Такой процесс замглавы Минпромторга назвал перезагрузкой отрасли, которая происходит прямо на глазах. По его словам, в электронной промышленности работают более 1,7 тысячи предприятий, в отрасли занято около 300 тысяч человек, то есть в среднем 176 человек на предприятии.

Шпак указал, что в перспективе в правительстве хотели бы добиться роста производительности труда в 2,5 раза, до 18 миллионов рублей на человека.

В феврале эксперты указывали, что за 2023 год российский бизнес увеличил закупки российских компьютеров на 71 процент, примерно до 100 тысяч устройств. Больше половины машин приобрели компании из нефтегазового сектора, энергетики, финансов и образования.

В апреле консорциум АНО «Вычислительная техника» (объединяет крупных отечественных производителей электроники) предложил ради продвижения российских продуктов в рознице исключить из списка товаров, разрешенных для параллельного импорта, смартфоны, планшеты и ноутбуки любых брендов.

При этом предложение не распространяется на иностранные компоненты, из которых российские производители собирают свои устройства. Ранее сегодня, 21 мая, Шпак рассказал, что Минпромторг думает над тем, чтобы поддержать просьбу в отношении серверов и систем хранения данных.