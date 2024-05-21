Нападающий Криштиану Роналду попал в заявку сборной Португалии на Евро-2024

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду попал в заявку сборной Португалии на Евро-2024. Полный список опубликован на сайте Федерации футбола Португалии.

Для 39-летнего Роналду это будет шестой чемпионат Европы в карьере. Он провел 25 матчей на финальной стадии турниров и забил 14 мячей.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи примут десять городов. Португалия сыграет в группе F. Их соперниками станут сборные Турции, Грузии и Чехии.