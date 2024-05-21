Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Франция
3:6
Завершен
Германия
ЧМ-2024|Группа B
Канада
Сегодня
17:20 (Мск)
Чехия
ЧМ-2024|Группа A
Латвия
Сегодня
17:20 (Мск)
США
ЧМ-2024|Группа B
Александр Шевченко
Сегодня
20:30 (Мск)
Эмиль Руусувуори
Женева
Швеция
Сегодня
21:20 (Мск)
Словакия
ЧМ-2024|Группа B
Финляндия
Сегодня
21:20 (Мск)
Швейцария
ЧМ-2024|Группа A
Нью-Йорк Рейнджерс
23 мая
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 1-й матч
15:55, 21 мая 2024Спорт

Роналду попал в заявку сборной Португалии на Евро-2024

Нападающий Криштиану Роналду попал в заявку сборной Португалии на Евро-2024

Фото: Reuters

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду попал в заявку сборной Португалии на Евро-2024. Полный список опубликован на сайте Федерации футбола Португалии.

Для 39-летнего Роналду это будет шестой чемпионат Европы в карьере. Он провел 25 матчей на финальной стадии турниров и забил 14 мячей.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи примут десять городов. Португалия сыграет в группе F. Их соперниками станут сборные Турции, Грузии и Чехии.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России арестовали

      Университет присвоил коту Максу ученую степень

      Молодые ультраправые заявили о гордости за признание АдГ правоэкстремистской

      В Турции указали на ряд странностей в крушения вертолета президента Ирана

      Осужденный за торговлю людьми россиянин получил свободу после службы на СВО

      Звезда «Приключений Буратино» рассказала о своем состоянии после госпитализации

      В вертолете президента Ирана был неожиданный пассажир. Он сел на борт в последний момент

      США предупредили Украину о возможном прекращении военной поддержки

      Раскрыты детали дела бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России

      В России выросли штрафы за низкое качество ЖКУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше