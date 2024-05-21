Россиянам задумали выплатить дивиденды по замороженным активам

РБК: СПБ Биржа обсудит с властями выплату дивидендов по замороженным активам

СПБ Биржа обсуждает с властями выплату дивидендов по заблокированным бумагам за счет платежей по внешнему госдолгу, что предусмотрено соответствующим указом главы государства, пишет РБК.

В документе, о котором идет речь говорится о выплатах в рублях дивидендов и купонов по заблокированным иностранным бумагам в адрес российских инвесторов за счет средств Минфина, предназначенных для выплат иностранцам по суверенным евробондам.

СПБ Биржа, остававшаяся единственной в России площадкой для торговли иностранными акциями, попала под санкции США в начале ноября прошлого года. После того, как биржа оказалась в SDN-листе, иностранные посредники приостановили обработку любых поручений на заключение сделок или на перемещение ценных бумаг и потребовали от биржи провести процедуру комплаенс. Заблокированными оказались активы инвесторов на общую сумму более трех миллиардов долларов. Опрошенные изданием юристы отмечают, что принятие решения о выплатах станет положительным сигналом для инвесторов, хотя и не компенсирует их потери полностью.

Ранее глава СПБ Биржи Евгений Сердюков рассказал, что основной стратегией разблокировки замороженных активов станет подача заявок на индивидуальные лицензии в OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США), для чего площадка подготовила форму заявки и инструкции по ее подаче. Первоначально биржа хотела высвободить активы клиентов за счет продажи депозитария — выведения СПБ Банка из-под своего контроля, но реализовать идею не удалось, поскольку банк также внесли в санкционный список США.