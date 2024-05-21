Российская волейболистка описала жизнь в Китае фразой «пердят и харкают»

Российская волейболистка Лазарева заявила, что в Китае причудливая жизнь

Российская волейболистка Анна Лазарева рассказала о жизни в Китае. Ее слова приводит Sports.ru.

«Там свои причуды и особенности. Там повсюду рыгают, харкают, пердят», — заявила спортсменка. Также она обратила внимание на то, что китайцы издают огромное количество всяких звуков во время еды и почти не говорят по-английски.

Ранее Лазарева пожаловалась на уровень сервиса в США. Она заявила, что ей было тяжело свыкнуться с бесконечными налогами и отсутствием хорошего обслуживания в ресторанах.

С февраля 2024-го Лазарева выступает за американский клуб «Атланта Вайб». 27-летняя волейболистка является бронзовым призером кубка мира-2019 и трехкратной чемпионкой России в составе московского «Динамо». Также в ее активе золота чемпионата Турции-2023 вместе с «Фенербахче».