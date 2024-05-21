Гостя «голой вечеринки» Ивлеевой оштрафовали на 200 тысяч рублей

Участника голой вечеринки Ивлеевой Павла Бабака оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Суд в Москве оштрафовал участника «голой вечеринки» блогерши Анастасии Ивлеевой Павла Бабака. Об этом сообщил Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Гостя вечеринки признали виновным в пропаганде ЛГБТ. Суд обязал его выплатить административный штраф в размере 200 тысяч рублей.

По данным Shot, на вечеринке Бабак позировал на камеру, облизывая носок, надетый на половой орган другого участника мероприятия, рэпера Николая Васильева (Vacio).

Ранее стало известно, что суд отклонил иск к Ивлеевой о взыскании компенсации морального вреда в один рубль за «голую вечеринку». Суд счел требования истцов безосновательными.

Перед этим СМИ сообщили о том, что рэпер Vacio покинул Россию. Однако адвокат артиста заявил, что ему ничего не известно об отъезде Васильева из страны.

Вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор». Ее посетили звезды российского шоу-бизнеса, которые пришли на мероприятие в откровенных нарядах. Кадры с праздника попали в сеть и возмутили общественность. Впоследствии многие артисты, побывавшие на вечеринке, столкнулись с отменой концертов и лишились рекламных контрактов. Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей.