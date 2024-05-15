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16:16, 15 мая 2024Силовые структуры

С блогерши Ивлеевой отказались взыскать один рубль за «голую вечеринку»

Суд отклонил очередной иск к блогеру Ивлеевой из-за «голой вечеринки»

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Лефортовский районный суд Москвы отклонил иск к блогеру Анастасии Ивлеевой о взыскании компенсации морального вреда в 1 рубль за «голую вечеринку». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

После рассмотрения требований истцов Ольги Лукмановой и Артема Соколова, требовавших с Ивлеевой и ночного клуба «Мутабор» возмещение причиненного им ущерба, суд счел их безосновательными.

17 апреля этот же суд отказался удовлетворять иск Анастасии Пак к блогерше и развлекательному заведению о взыскании с них по одному миллиарду рублей в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Аналогичную сумму безуспешно требовал активист из Тюмени Юрий Рябцев.

Вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор». Ее посетили звезды российского шоу-бизнеса, которые пришли на мероприятие в откровенных нарядах. Кадры с праздника попали в сеть и возмутили общественность. Впоследствии многие артисты, побывавшие на вечеринке, столкнулись с отменой концертов и лишились рекламных контрактов.

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      Любовь Ширижик
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