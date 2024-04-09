Желающему получить миллиардную компенсацию из-за «голой вечеринки» отказали

В Москве суд отказался взыскать 1 млрд руб. с клуба «Мутабор» в пользу активиста

Лефортовский районный суд Москвы отказался взыскать с компании «Арт Центр», наиболее известной как «Мутабор», миллиард рублей в пользу активиста из Тюмени Юрия Рябцева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Именно в такую сумму Рябцев оценил компенсацию морального вреда, который ему нанесли организаторы «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой. Активист заявил, что проведение скандальной вечеринки «на линии боевого соприкосновения оскорбляет уважение ценности человеческой жизни».

Суд зарегестрировал иск Рябцева 27 января. Сама вечеринка прошла в ночь на 21 декабря 2023 года в «Мутаборе».