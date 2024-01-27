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14:48, 27 января 2024Силовые структуры

Московский суд зарегистрировал новый иск из-за «голой вечеринки» Ивлеевой

Суд зарегистрировал иск от активиста к клубу «Мутабор» после вечеринки Ивлеевой

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Лефортовский районный суд Москвы зарегистрировал новое исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с компании «Арт Центр», наиболее известной как «Мутабор». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Мосгорсуде.

Автором иска выступил активист Ю. Рябцев из Тюмени. По его мнению, проведение скандальной «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой «на линии боевого соприкосновения оскорбляет уважение ценности человеческой жизни».

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 26 февраля.

Ранее Таганский суд Москвы зарегистрировал иск к Ивлеевой от А. Трещева. Заявитель потребовал, чтобы блогер перечислила один миллиард рублей в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», а один рубль — ему в качестве компенсации морального вреда.

«Голая вечеринка» Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря 2023 года в «Мутаборе». Ряд артистов, участвующих в мероприятии, столкнулись с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу, а сам клуб получил решение суда о приостановке работы на 90 дней.

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      Олеся Мицкевич
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