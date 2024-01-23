К Ивлеевой вновь подали иск из-за «голой вечеринки»

В Москве суд вновь зарегистрировал иск к Ивлеевой из-за «голой вечеринки»

Таганский суд Москвы вновь зарегистрировал иск к блогеру Анастасии Ивлеевой из-за «голой вечеринки». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

С заявлением в суд о взыскании компенсации морального вреда обратился А. Трещев. Он требует, чтобы Ивлеева перечислила один миллиард рублей в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции (СВО) «Защитники Отечества». Еще один миллиард рублей истец требует с МТС.

В свою пользу он заявил о требовании выплатить один рубль в качестве компенсации морального вреда.

«Голая вечеринка» Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря 2023 года в клубе «Мутабор». 10 января столичный суд приостановил работу указанного заведения на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Ряд артистов, принявших участие в мероприятии, столкнулись с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу. Многие, в частности Филипп Киркоров, лишились рекламных контрактов. Также его выступления вырезали из эфира рождественского концерта на Первом канале.