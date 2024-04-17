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12:35, 17 апреля 2024Силовые структуры

Суд отказался взыскать два миллиарда рублей с клуба «Мутабор» и Ивлеевой

В Москве суд отказался взыскать два млрд рублей с клуба «Мутабор» и Ивлеевой
Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Лефортовский районный суд Москвы отказался взыскать компенсацию морального вреда с владельца компании «Арт Центр», более известной как «Мутабор», и блогера Анастасии Ивлеевой по иску Анастасии Пак. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Пак требовала обязать Ивлееву и «Арт Центр» перечислить по 1 миллиарду рублей в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», уточняет ТАСС. Однако суд отклонил эти требования.

Ранее Лефортовский суд отказался взыскать 1 миллиард рублей с клуба «Мутабор» в пользу активиста из Тюмени Юрия Рябцева. Мужчина заявлял, что проведение скандальной вечеринки «на линии боевого соприкосновения оскорбляет уважение ценности человеческой жизни».

Вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор». Ее посетили звезды российского шоу-бизнеса, которые пришли на мероприятие в откровенных нарядах. Кадры с праздника попали в сеть и возмутили общественность. Впоследствии многие артисты, побывавшие на вечеринке, столкнулись с отменой концертов и лишились рекламных контрактов.

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      Екатерина Кашурникова
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