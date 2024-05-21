Тарасова одной фразой оценила желание российских фигуристов сменить гражданство

Тарасова заявила, что фигуристы Гейниш и Чигирев могут уходить куда угодно

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила желание фигуристов Екатерины Гейниш и Дмитрия Чигирева сменить спортивное гражданство. Ее слова приводит Sport24.

Тарасова фразой «десятая вода на киселе пусть уходит куда угодно» прокомментировала происходящее. Она добавила, что сборная России ничего не потеряет от этого, так как отечественные спортсмены не выступают на международных соревнованиях.

О желании Гейниш и Чигирева сменить спортивное гражданство стало известно ранее 21 мая. Пара хочет представлять Узбекистан.

Гейниш и Чигирев образовали дуэт в 2022 году. Вместе они были призерами чемпионата Москвы, победителями этапа Кубка Москвы, а также призерами мемориала Панина-Коломенкина. Пара занимается под руководством тренера Нины Мозер.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не могут принимать участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах.