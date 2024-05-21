Украина сделала заявление об участии в Олимпиаде-2024

Украина объявила об участии в Олимпиаде-2024

Украина сделала заявление об участии в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом министр спорта страны Матвей Бедный сообщил РБК.

Бедный объявил об участии страны в Играх и заявил, что факт участия спортсменов в соревнованиях под украинским флагом является большим проявлением силы воли. «Мы должны напомнить, что Украина есть и борется», — добавил он.

В декабре 2023-го россиян и белорусов допустили к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии, не смогут принять участие в соревнованиях. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

После этого Бедный рассказал о возможном бойкоте Олимпийских игр-2024. При этом он подчеркивал, что это может грозить санкциями для спортсменов.