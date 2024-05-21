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00:42, 21 мая 2024Спорт

Украина сделала заявление об участии в Олимпиаде-2024

Украина объявила об участии в Олимпиаде-2024

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Украина сделала заявление об участии в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом министр спорта страны Матвей Бедный сообщил РБК.

Бедный объявил об участии страны в Играх и заявил, что факт участия спортсменов в соревнованиях под украинским флагом является большим проявлением силы воли. «Мы должны напомнить, что Украина есть и борется», — добавил он.

В декабре 2023-го россиян и белорусов допустили к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии, не смогут принять участие в соревнованиях. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

После этого Бедный рассказал о возможном бойкоте Олимпийских игр-2024. При этом он подчеркивал, что это может грозить санкциями для спортсменов.

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      Анастасия Борисова
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