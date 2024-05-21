В Израиле побили мировой рекорд по продолжительности серии пенальти

Израильские «Димона» и «Шишмон» провели рекордную серию пенальти из 56 ударов

Израильские «Димона» и «Шишмон» побили мировой рекорд по продолжительности серии пенальти в футбольном матче. Об этом сообщает Sport5.

Основное и дополнительное время встречи, состоявшейся 20 мая, завершились со счетом 2:2. Серия пенальти завершилась со счетом 23:22 в пользу «Димоны». Команды нанесли в общей сложности 56 ударов по воротам.

В Книге рекордов Гиннесса зафиксировано достижение, поставленное в финале Кубка Намибии в 2005 году. Тогда «Палас» обыграл «Сивикс» в серии из 48 ударов (2:2 в основное время, 17:16 по пенальти).

Ранее российский футболист «Машука-КМВ» Николай Иванов забил один из самых быстрых голов в истории. Ему понадобились порядка трех секунд, чтобы открыть счет во встрече с «Химиком» из Дзержинска (3:2).