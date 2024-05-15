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19:03, 15 мая 2024Спорт

Российский футболист забил один из самых быстрых голов в истории

Российский игрок «Машука-КМВ» Иванов забил один из самых быстрых голов в истории

Кадр: Telegram-канал «LEON — Вторая Лига А»

Российский футболист «Машук-КМВ» Николай Иванов забил один из самых быстрых голов в истории. Об этом сообщается в Telegram-канале Второй Лиги А.

Полузащитнику пятигорского клуба понадобились порядка трех секунд, чтобы открыть счет во встрече с «Химиком» из Дзержинска. На данный момент точное время, затраченное на гол ударом с центра поля, неизвестно. Матч продолжается, счет в игре 2:2.

Официальный рекорд скорострельности принадлежит австралийцу Дамьену Мори. В 1995 году нападающий «Аделаида Сити» поразил ворота соперников спустя 3,69 секунды после стартового свистка.

Быстрее Мори мяч забивал футболист английского клуба «Кройдон» Райан Холл. В феврале 2024-го он отличился голом с центра поля за 2,31 секунды. Однако Книга рекордов Гиннесса отказалась фиксировать достижение, так как матч проходил в рамках любительской лиги.

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      Андрей Стрельцов
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