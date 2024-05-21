Сенатор Карасин о претензиях Зеленского к Западу из-за поставок: «пошел вразнос»

Владимир Зеленский, который предъявил Западу претензии из-за поставок нового вооружения Украине, после окончания своих полномочий «пошел вразнос». Об этом, комментируя ситуацию, заявил сенатор Григорий Карасин в Telegram-канале.

«Как и следовало ожидать, после потери легитимности 20 мая экс-президент Зеленский пошел вразнос. Без каких-либо экивоков он теперь обвиняет в нерешительности с поставками новейшего вооружения Вашингтон и весь Запад», — сказал парламентарий.

Кроме того, Зеленский добивается разрешения стран Запада бить без исключения по всем объектам на территории России, подчеркнул Карасин, добавив, что политик «звереет».

20 мая срок полномочий Владимира Зеленского, согласно украинской Конституции, завершился. В этот день должны были быть проведены новые выборы, однако они на Украине объявлены не были. Власти объяснили это решение действием военного положения. ООН тем временем продолжает считать Зеленского главой Украины.

В тот же день Зеленский заявил, что каждое решение западных союзников Украины по предоставлению военной помощи принимается с опозданием на год. По его словам, западные политики тратят слишком много времени на обсуждение военной помощи Киеву.