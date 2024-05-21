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18:51, 21 мая 2024Ценности

Возлюбленная Джейсона Стэйтема примерила платье с глубоким декольте

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли примерила белое платье с глубоким декольте

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли примерила откровенный наряд на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя возлюбленная американского актера Джейсона Стэйтема позировала на балконе перед камерой в белом платье длины макси и с глубоким декольте. При этом она отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя обнаженную грудь.

В качестве аксессуаров Хантингтон-Уайтли выбрала массивный золотой браслет. Кроме того, визажисты сделали звезде макияж в нейтральных оттенках, а стилисты распустили длинные светлые волосы, завитые в легкие локоны.

Ранее в мае возлюбленная Джейсона Стэйтема показала фигуру в купальнике. Она позировала напротив зеркала в слитном черно-белом плавательном костюме на тонких бретелях с вырезом в области декольте.

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      Екатерина Ештокина
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