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19:40, 22 мая 2024Мир

Франция провела первое испытание обновленной ракеты ASMPA

Франция испытала обновленную ракету ASMPA, способную нести ядерный заряд

Фото: French Air Force / Wikipedia

Франция провела первое испытание обновленной ракеты ASMPA, способной нести ядерный заряд, в рамках учений Durandal. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил французский министр обороны Себастьян Лекорню.

«Самолет ВВС Франции Rafale успешно выполнил первый испытательный пуск модернизированной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без бортовой полезной нагрузки», — написал он.

Глава оборонного ведомства уточнил, что проведенное испытание конкретизирует задачи, изложенные в законе о военном планировании, относительно сил ядерного сдерживания. По его словам, данный запуск «демонстрирует их превосходство и оперативную надежность».

Ранее директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки французских войск на Украину. Он пообещал, что в этом случае со стороны Москвы последует серьезный ответ.

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      Виктория Кондратьева
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