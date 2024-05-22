Россия пообещала Франции серьезный ответ в случае отправки войск на Украину

МИД: Россия серьезно ответит в случае отправки Францией своих войск на Украину

Директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки французских войск на Украину пообещал, что в этом случае от России последует серьезный ответ, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что у воинственной риторики Макрона нет широкой поддержки в ЕС и НАТО, а также среди его соотечественников, Москва вынуждена воспринимать его слова всерьез и относиться к ним соответствующе.

«Вы спрашиваете о нашей возможной дипломатической реакции, но ведь очевидно, что в случае реализации подобного сценария ответные меры будут лежать далеко не только в политической плоскости», — заявил дипломат.