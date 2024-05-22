Инстасамку убрали из программы концерта в Кремле

Mash: рэпершу Инстасамку убрали из программы благотворительного шоу в Кремле

Рэпершу Инстасамку (настоящее имя — Дарья Зотеева) убрали из программы концерта в Государственном Кремлевском дворце ко Дню защиты детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, исполнительницу хита «За деньги — да» пригласили выступить на благотворительном шоу организаторы. Артистка согласилась бесплатно спеть «Песню мамонтенка», однако в последний момент ее вычеркнули из программы, не сообщив об этом ее команде.

Директор Инстасамки рассказал источнику, что ради концерта в Кремле певица отказала двум заказчикам на ту же дату. В сумме исполнительница лишилась минимум 12 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что певица Кристина Орбакайте согласилась бесплатно выступить в Кремле. По данным СМИ, певица исполнит песню «А знаешь, все еще будет» своей матери, народной артистки СССР Аллы Пугачевой на фестивале в честь Дня защиты детей 1 июня. До этого пресс-секретарь Государственного Кремлевского дворца Константин Ярошевский опроверг сообщения о грядущем выступлении Орбакайте.