МИД России обвинил США в подрыве деятельности БРИКС

Рябков: США стремятся подорвать деятельность БРИКС

США стремятся подорвать деятельность БРИКС и любых других многосторонних форматов, «которые им не нравятся». Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Все, что выходит за рамки мономодели американского лидерства, американской гегемонии, вызывает неприятие Вашингтона (...) Ведется работа на осложнение деятельности его институтов, в том числе такого института, как Банк развития», — рассказал дипломат.

При этом Рябков указал, что в состав БРИКС входят страны с богатой традицией и практиками участия в международных делах. В связи с этим страны клуба имеют повышенную устойчивость к действиям стран Запада.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас уже находится на пути к присоединению к БРИКС и скоро может быть принята в это международное объединение. По словам главы государства, данный формат отражает новый мир без гегемонии.