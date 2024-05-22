Оппозиционный молдавский политик захотел стать премьером страны

Оппозиционный молдавский политик Шор захотел стать премьером страны

Лидер блока оппозиционных молдавских партий «Победа» Илан Шор заявил о желании стать премьер-министром страны после президентских выборов, которые пройдут осенью этого года. Об этом он рассказал в интервью порталу NEWS.ru, которое опубликовано на YouTube.

«Моя цель — стать премьер-министром Молдавии, восстановить, построить богатую и счастливую страну», — сказал оппозиционный молдавский политик.

Шор выразил уверенность в победе сил оппозиции. Однако он не может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Молдавии. Согласно законодательству республики, политик не проходит возрастной ценз в 40 лет.

Ранее Шор сообщил, что получил российский паспорт. Кроме того, он призывал восстановить многосторонние связи Кишинева с Москвой. Политик назвал добрососедские отношения с российской стороной стратегическим взглядом на будущее республики.