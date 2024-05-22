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09:32, 22 мая 2024Забота о себе

Пациенты с деменцией рассказали о способах устранить ранние симптомы болезни

CNN: у 55-летнего пациента с деменцией за 14 месяцев исчезли биомаркеры болезни

Фото: Chinnapong / Shutterstock / Fotodom

Два пациента с ранней стадией болезни Альцгеймера рассказали о мерах, которые помогли им остановить или устранить симптомы недуга. Их интервью были опубликованы на YouTube-канале CNN.

Первая героиня Чичи Зербе указала, что принимает участие в исследовании деменции, в рамках которого отказалась от мяса и перешла на растительную диету. Кроме того, женщина стала регулярно заниматься спортом, практиковать йогу, медитацию и посещать группу поддержки. По ее словам, за последние пять лет благодаря этим способам борьбы с болезнью она стала чувствовать себя намного лучше.

Другой пациент, 55-летний Саймон Николлс, внес такие же изменения в свой образ жизни, и, по словам врачей, за 14 месяцев у него исчезли биомаркеры болезни Альцгеймера. Мужчина рассказал, что сейчас он три раза в неделю занимается медленными силовыми упражнениями, бегом, плаванием и ездой на велосипеде. Кроме того, он исключил из рациона сахар, искусственные подсластители и отказался от всех ультраобработанных продуктов. Большое внимание, по словам Николлса, он уделяет сну и борьбе с бессонницей.

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В свою очередь, невролог Ричард Айзексон, наблюдающий обоих пациентов, подчеркнул, что обратить вспять болезнь Альцгеймера невозможно. Тем не менее он отметил, что результаты Саймона и некоторых других пациентов чрезвычайно интересны и воодушевляют. Врач добавил, что в этом году планируется опубликовать итоги пятилетнего наблюдения.

Ранее эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова раскрыла надежный способ предотвратить деменцию. По ее мнению, риск развития старческого слабоумия ниже у тех, кому приходится регулярно проявлять креативность, решать сложные задачи и заставлять мозг работать.

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      Екатерина Улитина
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