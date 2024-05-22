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03:58, 22 мая 2024Мир

Пентагон отказался комментировать учения нестратегических ядерных сил России

Пентагон отказался комментировать российские учения нестратегических ядерных сил

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер отказался каким-либо образом комментировать начавшиеся в России учения нестратегических ядерных сил. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается российских учений, то мне нечего предоставить что-либо дополнительно», — заявил он.

По его словам, Россия придерживается риторики угроз использования ядерного оружия. Представитель американского оборонного ведомства подчеркнул, что США считают ее безответственной и неуместной.

Ранее Минобороны России показало кадры учений нестратегических ядерных сил. Они стартовали в Южном военном округе (ЮВО). Провести учения нестратегических ядерных сил поручил в начале мая президент России Владимир Путин.

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      Марина Совина
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