Пентагон отказался комментировать учения нестратегических ядерных сил России

Пентагон отказался комментировать российские учения нестратегических ядерных сил

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер отказался каким-либо образом комментировать начавшиеся в России учения нестратегических ядерных сил. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается российских учений, то мне нечего предоставить что-либо дополнительно», — заявил он.

По его словам, Россия придерживается риторики угроз использования ядерного оружия. Представитель американского оборонного ведомства подчеркнул, что США считают ее безответственной и неуместной.

Ранее Минобороны России показало кадры учений нестратегических ядерных сил. Они стартовали в Южном военном округе (ЮВО). Провести учения нестратегических ядерных сил поручил в начале мая президент России Владимир Путин.