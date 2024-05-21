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18:35, 21 мая 2024Россия

Минобороны России показало кадры учений нестратегических ядерных сил

Минобороны России опубликовало кадры учений нестратегических ядерных сил

Минобороны России показало кадры с мест учений нестратегических ядерных сил, которые стартовали в Южном военном округе (ЮВО). Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале оборонного ведомства.

На кадрах можно увидеть перемещение колонны военных машин и вооруженных бойцов. Один из моментов показывает раскрытие и приведение в боевую готовность ракетных комплексов. Одна из камер установлена на корпусе снаряда.

Завершается ролик кадрами с садящимся в военный самолет военнослужащим.

«Проводимое учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства», — отметили в Минобороны.

Ранее в оборонном министерстве пояснили, что в ходе данного этапа учений личный состав ракетных частей ЮВО выполняет учебно-боевые задачи получения и снаряжения тактических ядерных боеприпасов для ракетного комплекса «Искандер». Провести учения нестратегических ядерных сил поручил в начале мая президент России Владимир Путин.

ЖЗЛ
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