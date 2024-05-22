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10:13, 22 мая 2024Бывший СССР

Премьер-министр Азербайджана примет участие в прощании с президентом Ирана

Премьер Азербайджана Асадов примет участие в прощании с президентом Ирана Раиси

Фото: Iran's Presidency / WANA / Reuters

Азербайджанская делегация во главе с премьер-министром Али Асадовым примет участие в церемонии прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина республики.

Отмечается, что помимо главы правительства в делегацию вошел министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

19 мая стало известно, что вертолет, перевозивший Раиси после встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, совершил жесткую посадку. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил, что глава Исламской Республики не выжил в результате авиакатастрофы.

Представлять Россию на церемонии прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси будет председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

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      Александр Курбатов
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