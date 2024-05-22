Премьер-министр Азербайджана примет участие в прощании с президентом Ирана
Премьер Азербайджана Асадов примет участие в прощании с президентом Ирана Раиси
Азербайджанская делегация во главе с премьер-министром Али Асадовым примет участие в церемонии прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина республики.
Отмечается, что помимо главы правительства в делегацию вошел министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
19 мая стало известно, что вертолет, перевозивший Раиси после встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, совершил жесткую посадку. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил, что глава Исламской Республики не выжил в результате авиакатастрофы.
Представлять Россию на церемонии прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси будет председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.