Германия выступила против конфискации активов России в пользу Украины

Кабмин ФРГ выступил против конфискации активов России для помощи Украине

Правительство Германии по-прежнему выступает против конфискации заблокированных российских активов для оказания помощи Украине. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что речь идет не о самих замороженных активах, а о доходах от них. Кроме того, в Минфине Германии отметили, что «фонд активов российского Центробанка остается при этом нетронутым».

Ранее агентство Reuters сообщило, что Германия выразила готовность использовать доходы от заблокированных российских активов для помощи Украине, если для таких решений будет существовать законный механизм.

21 мая в Еврокомиссии заявили, что первое изъятие доходов от российских активов, замороженных в Евросоюзе, состоится в июле, в дальнейшем оно будет происходить два раза в год. В 2024 году размер помощи Киеву на основании этого решения составит до трех миллиардов евро. В свою очередь, зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов осудил подобные действия Брюсселя и назвал их волюнтаристскими.