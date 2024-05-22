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16:28, 22 мая 2024Экономика

В России отреагировали на решение ЕС по замороженным активам

Депутат Кирьянов осудил решение ЕС не возвращать доходы от замороженных активов

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов отреагировал на решение ЕС не возвращать России доходы от замороженных активов даже после снятия с Москвы санкций. В беседе с «Лентой.ру» депутат осудил подобные действия Брюсселя и назвал их волюнтаристскими.

Ранее ЕС определился с решением об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов. Согласно постановлению, страны Европы будут переводить 90 процентов доходов от заблокированных российских активов в бюджет объединения. Из этих средств будут финансироваться военная помощь Киеву и программа по восстановлению Украины. Также Совет ЕС заявил, что доходы от блокированных суверенных активов российского Центробанка не будут возвращать РФ даже после снятия санкций.

«К сожалению, Евросоюз в части использования доходов от российских активов идет в фарватере американской политики. Независимо от того, что будет происходить в дальнейшем, конечно, решение об использовании доходов от российских активов серьезно подорвет доверие к экономической структуре ЕС и отдельных стран, которые будут эти решения исполнять», — сказал Кирьянов, подчеркнув, что «ненадежность и волюнтаристский подход к чужим активам серьезно скажутся не только на репутации, но и на экономике стран ЕС».

Страны, которые напрямую не относятся к Западу, которые не являются включенными в первый круг влияния ЕС и США, сделают свои выводы по поводу гарантированности вложений и инвестиций в экономику ЕС, и эти выводы будут печальными для ЕС. ЕС продолжает движение по нисходящей траектории в плане экономического развития

Артем Кирьяновзампред комитета Госдумы по экономической политике

21 мая в Еврокомиссии заявили, что первое изъятие доходов от российских активов, замороженных в Евросоюзе, состоится в июле, в дальнейшем оно будет происходить два раза в год. В 2024 году размер помощи Киеву на основании этого решения составит до трех миллиардов евро. По словам вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса, Евросоюз выбрал гибкий и юридически обоснованный путь использования средств.

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что намерение западных государств изъять доходы от российских активов, замороженных в Евросоюзе, напоминает открытие ящика Пандоры. По его словам, Россия обязательно даст свой ответ, который окажется чувствительным для европейских стран. Слуцкий подчеркнул, что Евросоюз «порвал в клочья» западное право частной собственности, а также лишился доверия инвесторов.

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      Кирилл Садовский
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