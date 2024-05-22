Депутат Кирьянов осудил решение ЕС не возвращать доходы от замороженных активов

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов отреагировал на решение ЕС не возвращать России доходы от замороженных активов даже после снятия с Москвы санкций. В беседе с «Лентой.ру» депутат осудил подобные действия Брюсселя и назвал их волюнтаристскими.

Ранее ЕС определился с решением об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов. Согласно постановлению, страны Европы будут переводить 90 процентов доходов от заблокированных российских активов в бюджет объединения. Из этих средств будут финансироваться военная помощь Киеву и программа по восстановлению Украины. Также Совет ЕС заявил, что доходы от блокированных суверенных активов российского Центробанка не будут возвращать РФ даже после снятия санкций.

«К сожалению, Евросоюз в части использования доходов от российских активов идет в фарватере американской политики. Независимо от того, что будет происходить в дальнейшем, конечно, решение об использовании доходов от российских активов серьезно подорвет доверие к экономической структуре ЕС и отдельных стран, которые будут эти решения исполнять», — сказал Кирьянов, подчеркнув, что «ненадежность и волюнтаристский подход к чужим активам серьезно скажутся не только на репутации, но и на экономике стран ЕС».

Страны, которые напрямую не относятся к Западу, которые не являются включенными в первый круг влияния ЕС и США, сделают свои выводы по поводу гарантированности вложений и инвестиций в экономику ЕС, и эти выводы будут печальными для ЕС. ЕС продолжает движение по нисходящей траектории в плане экономического развития Артем Кирьянов зампред комитета Госдумы по экономической политике

21 мая в Еврокомиссии заявили, что первое изъятие доходов от российских активов, замороженных в Евросоюзе, состоится в июле, в дальнейшем оно будет происходить два раза в год. В 2024 году размер помощи Киеву на основании этого решения составит до трех миллиардов евро. По словам вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса, Евросоюз выбрал гибкий и юридически обоснованный путь использования средств.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что намерение западных государств изъять доходы от российских активов, замороженных в Евросоюзе, напоминает открытие ящика Пандоры. По его словам, Россия обязательно даст свой ответ, который окажется чувствительным для европейских стран. Слуцкий подчеркнул, что Евросоюз «порвал в клочья» западное право частной собственности, а также лишился доверия инвесторов.