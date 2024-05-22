Германия выразила готовность использовать доходы с активов РФ для Украины

Reuters: ФРГ готова использовать доходы с российских активов для Киева

Германия выразила готовность использовать доходы от заблокированных российских активов для помощи Украине, если для таких решений будет существовать законный механизм. Об этом со ссылкой на источники в Министерстве финансов ФРГ пишет Reuters.

«Если существует юридически жизнеспособный механизм, который позволит нам еще лучше использовать эти финансовые потоки от замороженных активов в будущем, тогда мы определенно готовы это сделать», — сообщил собеседник агентства в немецком ведомстве.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщала о давлении властей США на страны G7 с целью утвердить свой план, подразумевающий предоставление Украине кредита под залог будущих доходов от заблокированных в западных государствах российских активов. Изначально подобное предложение поддержали Великобритания и Канада, позже к одобрению этой схемы стали склоняться и другие участники блока, включая Францию, Германию, Италию и Японию.