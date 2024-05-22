Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:50, 22 мая 2024Экономика

Германия выразила готовность использовать доходы с активов РФ для Украины

Reuters: ФРГ готова использовать доходы с российских активов для Киева

Фото: Jay-Dee / Shutterstock / Fotodom

Германия выразила готовность использовать доходы от заблокированных российских активов для помощи Украине, если для таких решений будет существовать законный механизм. Об этом со ссылкой на источники в Министерстве финансов ФРГ пишет Reuters.

«Если существует юридически жизнеспособный механизм, который позволит нам еще лучше использовать эти финансовые потоки от замороженных активов в будущем, тогда мы определенно готовы это сделать», — сообщил собеседник агентства в немецком ведомстве.

Материалы по теме:
SWIFT. Как работает межбанковская система передачи сообщений и какой аналог доступен России?
SWIFT.Как работает межбанковская система передачи сообщений и какой аналог доступен России?
19 марта 2024
Пониженный лимит. В России вопреки многочисленным просьбам изменили порог беспошлинного воза товара. К чему это приведет?
Пониженный лимит.В России вопреки многочисленным просьбам изменили порог беспошлинного воза товара. К чему это приведет?
1 апреля 2024

Ранее газета Financial Times (FT) сообщала о давлении властей США на страны G7 с целью утвердить свой план, подразумевающий предоставление Украине кредита под залог будущих доходов от заблокированных в западных государствах российских активов. Изначально подобное предложение поддержали Великобритания и Канада, позже к одобрению этой схемы стали склоняться и другие участники блока, включая Францию, Германию, Италию и Японию.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      «Создали имитацию того, что помогают нам». Пашинян обвинил две страны ОДКБ в помощи Баку и подготовке войны в Карабахе

      Российский военный рассказал о сбивающих ракеты «Осах»

      Синоптики пообещали снегопад жителям российского региона

      Россиянин лишился 340 тысяч после ночи с уголовницей с сайта знакомств

      Россиянин расправился со спящим знакомым на почве ревности

      Известная российская телеведущая показала особняк под Москвой

      Пьяная дебоширка назвала стюардессу жирной коровой и попыталась обнять мужчину

      Российский ППК-20 выдержал 3000 выстрелов подряд

      Два уголовника обиделись на россиянина и забили его лопатами

      Зеленского уличили в урезании своей «формулы мира»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше