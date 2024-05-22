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19:36, 22 мая 2024Из жизни

Россиянка рассказала об особенностях отношений с мужем-нигерийцем

KP.RU: россиянка вышла в Африке замуж и рассказала о муже-нигерийце

Фото: Reuters

Россиянка уехала в Африку и вышла там замуж за нигерийца. Об особенностях отношений с супругом она рассказала в интервью KP.RU.

Татьяна Чапурина из Набережных Челнов начала интересоваться Африкой из-за сына: он уже долгое время живет в ЮАР как международный волонтер. Она общалась с африканцами онлайн и познакомилась с будущим мужем — Ннамди Озоемена Патриком из Нигерии. Сначала они стали бизнес-партнерами. «А потом он просто по-мужски решил: я буду его супругой!» — рассказывает Татьяна.

Женщина отмечает в Ннамди напористость: он младше Татьяны, но смог добиться ее руки и сердца. Также она выделяет в мужчине интеллект, мужскую стать и сексуальность.

По наблюдениям Татьяны, в Африке царит патриархальный уклад. Так, в племени Ннамди жена даже не может называть имя супруга: к нему следует обращаться только словами «мой муж». Татьяна также обращает внимание на «взрывную эмоциональность» местных мужчин, к которой она никак не привыкнет.

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Из положительных сторон россиянка отмечает отношение африканцев к женщинам. По ее словам, если они любят, то принимают избранницу со всеми ее недостатками. «Здесь, в отличие от России, другое отношение к полным женщинам: жена-толстушка — гордость для мужа», — объясняет она.

По мнению Татьяны, нигерийские женщины очень ценят семью, поэтому разводы случаются редко. «Если вместе — значит, навсегда», — добавляет она.

Ранее сообщалось, что бывшая жена «самого жестокого преступника Британии» рассказала об их отношениях. Она хочет, чтобы Чарльз Бронсон, приговоренный к пожизненному заключению, вышел на свободу ради их общего сына и матери Бронсона.

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      Юлия Юткина
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