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13:30, 22 мая 2024Экономика

В Европе отказали российскому банку в разблокировке активов клиентов

ВТБ: казначейство Бельгии отказало в разблокировке активов клиентов

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Казначейство Бельгии отказало ВТБ в разблокировке активов клиентов. Об этом сообщает пресс-служба российского банка.

В январе 2023 года кредитная организация запросила у Казначейства Бельгии и Минфина Люксембурга лицензию на разблокировку иностранных ценных бумаг клиентов и доходов по ним. Речь шла о замороженных активах инвесторов, которые находились на брокерском обслуживании в ВТБ. Также банк добивался разблокировки активов, на счета которых могли быть зачислены купоны, дивиденды или средства от погашения ценных бумаг.

Представители ВТБ пообещали продолжить работу по разморозке активов в Европе. Так, организация прорабатывает основания для подачи административной жалобы на решение Казначейства в Государственный совет Бельгии. Кроме того, ВТБ помогает клиентам подать запрос на разблокировку их средств в индивидуальном порядке.

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Кандидат экономических наук Лазарь Бадалов призвал не надеяться на разморозку российских активов — возможно, доступ к ним не восстановят никогда.

Ранее стало известно, что СПБ Биржа обсуждает с властями выплату дивидендов по заблокированным бумагам за счет платежей по внешнему госдолгу. Такой механизм обусловлен соответствующим указом президента о выплатах в рублях дивидендов и купонов по заблокированным иностранным бумагам в адрес российских инвесторов за счет средств Минфина, предназначенных для выплат иностранцам. Ранее глава Биржи рассказал, что основной стратегией разблокировки замороженных активов станет подача заявок на индивидуальные лицензии в OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США).

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      Вячеслав Агапов
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