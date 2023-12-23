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14:51, 23 декабря 2023Экономика

В России призвали не надеяться на разблокировку замороженных активов

Экономист Бадалов: надеяться на разблокировку замороженных активов не стоит

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Надеяться на разморозку российских активов не стоит — возможно, доступ к ним не восстановят никогда. Не ждать разблокировки призвал кандидат экономических наук Лазарь Бадалов, его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Они их никому не смогут передать и распорядиться ими, потому что это конфискация, это воровство, прямое воровство чужого. На это никто не решится в первую очередь с точки зрения того, что это противозаконно, и даже если законы они какие-то поменяют в ручном режиме через какую-то страну, все равно это решение будет оспорено в суде, будут вести расследование, может быть, накажут всех, кто это делал», — добавил экономист.

Замглавы МИД Великобритании, лорд Тарик Ахмад Уимблдонский высказался о возможности конфискации замороженных российских активов в пользу Киева. По его словам, Соединенному Королевству вместе с партнерами предстоит изучить законность конфискации российских активов и их использования для нужд Украины.

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Глава МИД России Сергей Лавров пообещал зеркальные меры со стороны Москвы в случае, если ФРГ или другие страны Запада решат конфисковать российские активы, чтобы затем направить их на Украину. По мнению дипломата, в Европе медлят с этими решениями, потому что сохранили какие-то признаки уважения своих законов. Однако представители США объясняют, как эти законы поменять, чтобы «взять все и окончательно своровать».

Международное право защищает активы центральных банков за рубежом специальным иммунитетом, и инициатива администрации американского президента станет опасным прецедентом, который больно ударит по всей мировой финансовой системе, начиная с МВФ, Всемирного банка, Уолл-стрит, ЕЦБ и так далее, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. По его словам, подобный шаг со стороны США станет плохим сигналом для Китая и Саудовской Аравии, которые поймут, что хранить суверенные активы в евро или долларах небезопасно.

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      Вячеслав Агапов
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