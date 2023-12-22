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05:01, 22 декабря 2023Экономика

В Британии высказались о законности конфискации активов России в пользу Украины

В МИД Британии заявили, что изучат законность конфискации российских активов

Фото: John Minchillo / Pool / Reuters

Замглавы МИД Великобритании, лорд Тарик Ахмад Уимблдонский заявил, что Соединенному Королевству вместе с партнерами предстоит изучить законность конфискации российских активов и их использования для нужд Украины. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующим заявлением лорда Ахмада.

Замглавы британского МИД высказался о возможности конфискации российских активов в пользу Киева в рамках ответа на парламентский запрос члена Палаты лордов Дэвида Алтона. «Спросить правительство Его Величества, какие шаги оно предпринимает, чтобы разрешить конфискацию российских государственных активов и перепрофилирования этих активов для устранения военного ущерба на Украине и оказания помощи в самообороне Украины», — спрашивал 6 декабря Алтон.

В своем ответе МИД Великобритании сообщил, что страна работает с партнерами над «определением всех возможных вариантов конфискации связанных с Россией активов в Великобритании, которые можно было бы использовать для оплаты реконструкции».

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«Мы добиваемся этого быстрыми темпами и должны обеспечить соответствие мер международному праву. (...) Наши международные партнеры заморозили значительный объем активов, но, как и Великобритании, им еще предстоит полностью проверить законность нового режима конфискации активов», — пояснил представитель британского внtшнеполитического ведомства.

В июне на тот момент глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил, что владельцам активов, замороженных властями Великобритании после начала боевых действий на Украине из-за связи с Россией, разрешат тратить средства, но только для восстановления разрушений на территории республики.

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      Кирилл Садовский
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