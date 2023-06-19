Британия разрешит тратить замороженные деньги россиян на одну цель

МИД Великобритании пообещал дать россиянам право тратить замороженные средства на Украину

Владельцам активов, замороженных властями Великобритании после начала боевых действий на Украине из-за связи с Россией, разрешат тратить средства, но только для восстановления разрушений на территории республики. Об этом говорится в законопроекте правительства королевства, о котором заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли, передает Reuters.

Также в документе указано, что заморозка активов сохранится до того времени, пока Москва не выплатит компенсацию Украине. Клеверли подчеркнул, что потребности Киева в расходах на реконструкцию огромны и сохранятся такими.

По словам министра, новый закон позволит закрепить санкционный подход и гарантировать Украине, что Великобритания будет настаивать на том, чтобы Россия понесла ответственность.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза продвинулись в утверждении плана по использованию российских активов в интересах Украины. Первым делом речь идет об инвестировании доходов, полученных от управления средствами. С учетом того, что речь идет об активах в размере порядка 200 миллиардов евро, каждый год при доходности в три процента Киев сможет получать до шести миллиардов евро.

В марте Всемирный банк, Еврокомиссия, ООН и правительство Украины оценивали восстановление страны в 441 миллиард долларов. С того момента крупнейшим разрушением инфраструктуры стало опустошение Каховского водохранилища после взрыва на Каховской ГЭС.