Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:26, 19 июня 2023Экономика

Британия разрешит тратить замороженные деньги россиян на одну цель

МИД Великобритании пообещал дать россиянам право тратить замороженные средства на Украину

Фото: Alberto Pezzali / Reuters

Владельцам активов, замороженных властями Великобритании после начала боевых действий на Украине из-за связи с Россией, разрешат тратить средства, но только для восстановления разрушений на территории республики. Об этом говорится в законопроекте правительства королевства, о котором заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли, передает Reuters.

Также в документе указано, что заморозка активов сохранится до того времени, пока Москва не выплатит компенсацию Украине. Клеверли подчеркнул, что потребности Киева в расходах на реконструкцию огромны и сохранятся такими.

По словам министра, новый закон позволит закрепить санкционный подход и гарантировать Украине, что Великобритания будет настаивать на том, чтобы Россия понесла ответственность.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза продвинулись в утверждении плана по использованию российских активов в интересах Украины. Первым делом речь идет об инвестировании доходов, полученных от управления средствами. С учетом того, что речь идет об активах в размере порядка 200 миллиардов евро, каждый год при доходности в три процента Киев сможет получать до шести миллиардов евро.

В марте Всемирный банк, Еврокомиссия, ООН и правительство Украины оценивали восстановление страны в 441 миллиард долларов. С того момента крупнейшим разрушением инфраструктуры стало опустошение Каховского водохранилища после взрыва на Каховской ГЭС.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости
    Блинкен описал роль Китая в урегулировании ситуации на Украине
    В Госдуме призвали отправить осужденного иностранного игрока «Спартака» в тюрьму
    Нарышкин назвал украинцев пушечным мясом для западных элит
    Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами
    Россиянка получила ожог лица во время популярной процедуры в салоне красоты
    Китаец попытался вывезти из России контрабанду деликатеса под одеждой
    Бельгия заинтересовалась проектом европейского истребителя шестого поколения
    Фетисов ответил на предложение сборной России выступать в статусе беженцев
    Пассажирам рассказали о самых аварийных этапах полета
    Россиян предупредили об опасности бурения скважины на даче
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.