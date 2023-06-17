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22:49, 17 июня 2023Мир

В США назвали вероятную причину разрушения Каховской ГЭС

Инженер-геотехник Уэст заявил, что плотина Каховской ГЭС разрушилась из-за взрыва изнутри

Фото: РИА Новости

Возможной причиной обрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области была активация взрывчатки, которую можно было разместить в проходе техобслуживания или галерее. Об этом в комментарии The New York Times (NYT) заявил инженер-геотехник и эксперт по безопасности плотин и анализу разрушений Майкл Уэст.

По словам специалиста, чтобы разрушить плотину нужен мощный взрыв. «Галерея — идеальное место для установки этого заряда взрывчатки», — назвал он вероятную причину разрушения. Эксперт сделал такие выводы, проанализировав спутниковые и сейсмические данные в районе обрушения.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление десятков населенных пунктов. В зоне бедствия оказались до 40 тысяч человек. Президент Украины Владимир Зеленский в произошедшем обвинил «российских террористов».

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    Марина Совина
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