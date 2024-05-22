В США высказались о гонениях на православие на Украине

Сенатор Браунбек: Киеву не стоит арестовывать православных священников

Американский сенатор, посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек высказался в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) о гонениях на православие на Украине. Запись их беседы доступна в Telagram.

По мнению американского политика, властям Киева не стоит арестовывать священников Украинской православной церкви (УПЦ) только из-за их связи с Русской православной церковью (РПЦ). Также сенатор считает, что нельзя закрывать Киево-Печерскую лавру и другие церкви, связанные с Московским патриархатом.

Браунбек подчеркнул, что такие действия дадут России преимущество в мирных переговорах. «Это лишь усугубляет ситуацию. Только не давайте Москве этого переговорного преимущества и аргумента, когда они смогут заявить, что Украина преследует верующих в своей стране», — заключил сенатор.

Ранее архиепископ Иерусалимский Феодосий высказался о гонениях на УПЦ. Он назвал гонения на православных священнослужителей на Украине оскорбительными и печальными. Архиепископ подчеркнул, что считает подобные действия со стороны Киева дискриминацией по религиозной принадлежности.

До этого депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что гонения на УПЦ напоминают эпоху 1990-х. По его словам, их следует пресекать, чтобы избежать религиозной войны.