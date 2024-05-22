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11:37, 22 мая 2024Забота о себе

Врачи предупредили о неожиданной опасности жевательной резинки

Гастроэнтеролог Ламет: жвачка может спровоцировать непроходимость кишечника

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Жевательная резинка, если ее проглотить, может спровоцировать непроходимость кишечника. О неожиданной опасности предупредили гастроэнтеролог Ари Ламет и педиатр Керри Фроммер Файрстейн в беседе с Fox News.

Врачи заявили, что для большинства людей жвачка не опасна. По словам Ламет, даже если резинка попадает в кишечник, она, не перевариваясь, выводится из организма в течение суток. Однако в некоторых случаях, продолжил врач, жвачки могут спровоцировать непроходимость кишечника. «Если вы перенесли операцию на желудочно-кишечном тракте или ранее испытывали закупорку, лучше избегать глотания жвачки», — посоветовал гастроэнтеролог.

В свою очередь, педиатр Файрстейн добавила, что риск также возникает, если человек часто проглатывает жевательные резинки. Кроме того, по ее словам, такая привычка может спровоцировать вздутие живота и дискомфорт в кишечнике из-за попадания лишнего воздуха.

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      Екатерина Улитина
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