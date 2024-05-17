Врач назвала опасной для детей одну популярную процедуру

Иммунолог Эллиот призвала родителей не прокалывать уши младенцам

Аллерголог-иммунолог Таня Эллиот призвала родителей не прокалывать уши младенцам. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на TikTok врача.

Эллиот назвала популярную процедуру опасной, поскольку прокол ушей в младенческом возрасте может стать причиной аллергии на никель в будущем или вовсе привести к развитию инфекции.

Прокалывание ушей в младенческом возрасте может привести к бактериальным инфекциям, требующим применения антибиотиков, абсцессам и повреждению тканей и хрящей уха, если процедуру провели неправильно Таня Эллиот аллерголог-иммунолог

Аллерголог добавила, что негативные последствия прокола ушей могут появиться в любом возрасте, но у маленьких детей этот риск особенно велик из-за неокрепшего иммунитета. По мнению Эллиот, проводить эту косметическую процедуру можно примерно с семи лет, когда ребенок уже понимает, что нельзя трогать уши руками, как ухаживать за сережками и как дезинфицировать ранку.

В заключение врач рекомендовала прокалывать детям уши исключительно у косметолога с медицинским образованием.

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