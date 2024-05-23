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14:29, 23 мая 2024Силовые структуры

Арестованный кадровик Минобороны России отказался от государственного адвоката

Главный кадровик Минобороны России Кузнецов отказался от адвоката по назначению

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Начальник Главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки, отказался от услуг государственного адвоката. Об этом сообщает «МК».

О решении Кузнецова стало известно во время заседания суда по рассмотрению жалобы на его арест. Теперь интересы главного кадровика Минобороны России будет представлять защитник по соглашению, а не по назначению.

Ранее адвокат Сергей Щеголев заявил, что дело Кузнецова построено на показаниях одного свидетеля, а правоохранительные органы не смогли доказать причастности его подзащитного к преступлению.

Начальник Главного управления кадров Минобороны России был арестован 14 мая. Он обвиняется по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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