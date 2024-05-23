Брат принцессы Татьяны исчез при странных обстоятельствах. Недавно она развелась с наследником последнего короля Греции

В США объявили в розыск сводного брата принцессы Греции и Дании Татьяны

В США при странных обстоятельствах исчез сводный брат принцессы Татьяны — бывшей жены принца Греции и Дании Николая, который считается наследником последнего короля Греции Константина II. Месяц назад Татьяна и Николай объявили о разводе после 14 лет брака.

53-летнего Аттилио Бриллембурга видели ночью в горах недалеко от города Малибу в Калифорнии

Об исчезновении 53-летнего Аттилио Бриллембурга стало известно в воскресенье, 19 мая. В этот день офис шерифа округа Лос-Анджелес объявил его в розыск и опубликовал в соцсетях его фотографии и информацию о случившемся.

В последний раз пропавшего видели в окрестностях города Малибу в Калифорнии. Это небольшой, но очень известный городок, который находится примерно в 50 километрах от Лос-Анджелеса. Изрядную долю его населения составляют поп-звезды и голливудские знаменитости.

В Малибу жили Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и Роберт Дауни-младший. Особняк «железного человека», которого Дауни-младший играл в фильмах Marvel, тоже находился в этом городе

Бриллембурга заметили около часа ночи в субботу, 18 мая. Он шагал босиком по уединенной дороге в горах недалеко от Малибу. Как он оказался в этом месте и куда направлялся — неизвестно.

Согласно заявлению офиса шерифа, есть все основания для беспокойства о его благополучии. Людей, которые обладают сведениями, способными помочь с его поисками, призвали обращаться в бюро расследования убийств.

Фото: Richard Vogel / AP

Мать принцессы Татьяны была наследницей немецкого курфюрста, а отец — югославским плейбоем и жуликом

Аттилио Бриллембург известен, главным образом, благодаря своей сводной сестре — 43-летней Татьяне Блатник, после замужества получившей титул принцессы Греции и Дании. Ее мужем был принц Николай — сын последнего короля Греции Константина II, лишившегося власти в 1973 году.

Принцесса Татьяна родилась в Каракасе в семье правнучки гессенского курфюрста Вильгельма II и некоего Ладислава Блатника, которого часто звали просто Лади. Ее отец был сомнительной, но довольно заметной личностью.

В свое время он едва не женился на Натали Вуд — голливудской звезде русского происхождения, прославившейся в 1960-е годы. В мемуарах о ее жизни Лади Блатника называют «югославским плейбоем», «обувным королем Венесуэлы» и «абсолютным жуликом»

Отца не стало, когда Татьяне было всего семь лет. Ее воспитывала мать, а позднее отчим — отец исчезнувшего Аттилио Бриллембурга, которого также звали Аттилио Бриллембург. Он владел нью-йоркской фирмой, которая оказывала финансовые услуги.

О помолвке Татьяны Блатник с принцем Николаем стало известно в декабре 2009 года. В то время она работала в модном доме дизайнера Дианы фон Фюрстенберг. На свадьбу, которую сыграли в 2010 году, приехали представители королевских семей со всей Европы — в том числе из Испании и Великобритании.

Аттилио Бриллембург, отец Аттилио Бриллембурга, и его супруга, мать принцессы Татьяны

В апреле 2024 года принцесса Татьяна и принц Николай развелись после 14 лет брака

Месяц назад принцесса Татьяна и принц Николай объявили о разводе. Брак продолжался почти 14 лет.

Оба подчеркивают сложность этого решения, глубокую признательность и уважение друг к другу, а также любовь, с которой они шли рука об руку все эти годы. Те же ценности уважения и понимания лягут в основу их отношений в будущем. Они надеются поддерживать глубокую и искреннюю дружбу. Они будут продолжать жить и работать в Греции, где чувствуют себя как дома из сообщения представительство королевской семьи Греции

О распаде семьи стало известно всего через несколько недель после того, как 54-летний принц Николай появились с Татьяной на церковной службе в честь своего отца — короля Константина.

Король Константин II взошел на греческий престол в 1964 году. С приходом к власти хунты «черных полковников» в 1967 году он был вынужден покинуть страну, а затем был отстранен от власти. В 1974 году на референдуме было решено упразднить монархию. С тех пор Константин II время от времени приезжает в Грецию с частными визитами.