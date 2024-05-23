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11:13, 23 мая 2024Спорт

Черчесов оценил перспективы Миранчука в «Аталанте»

Черчесов заявил, что Миранчук в следующем сезоне может прибавить в «Аталанте»
Алексей Миранчук

Алексей Миранчук. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил перспективы полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте». Его цитирует «Матч ТВ».

По словам специалиста, в следующем году российский игрок может прибавить. «Я в него верю», — отметил Черчесов.

Тренер также оценил выступление Миранчука в нынешнем сезоне. «Он очень хороший сезон провел. Поездка в "Торино" ему помогла. В команде есть изменения. Видимо, с этими игроками он себя комфортнее чувствует», — сказал Черчесов.

22 мая «Аталанта» выиграла Лигу Европы, победив в финале «Байер» (3:0). Миранчук провел весь матч на скамейке запасных. Всего в нынешнем сезоне на счету россиянина 40 матчей во всех турнирах. Он забил четыре мяча и сделал десять результативных передач.

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      Алексей Гусев
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