Модель Кендалл Дженнер снялась в купальнике для рекламы бренда Calzedonia

Американская модель и участница телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер снялась в купальнике для рекламы бренда нижнего белья Calzedonia. Соответствующие снимки появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных снимках 28-летняя манекенщица предстала в купальнике зеленого цвета, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с низкой посадкой. При этом она продемонстрировала подтянутую фигуру с кубиками пресса.

Кроме того, знаменитость распустила темные прямые волосы. В качестве украшений она выбрала несколько золотых браслетов и серьги.

Ранее Дженнер показала селфи топлес. Модель запечатлела себя, расположившись боком к зеркалу. Так, на черно-белом кадре оказалась видна ее фигура по пояс, часть согнутой в колене ноги и висевшее за спиной полотенце.