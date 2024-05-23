Легенда МЮ посоветовал футболисту Сафонову быстрее собирать чемодан

Канчельскис посоветовал футболисту Сафонову быстрее собирать чемодан в ПСЖ

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном трансфере вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в парижский ПСЖ. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

«Сафонову сейчас надо быстрее собирать чемодан и ехать в ПСЖ», — заявил Канчельскис. Он подчеркнул, что парижане участвуют в большем количестве турниров, чем «Краснодар», так что игровой практики у Сафонова будет больше.

Об интересе ПСЖ к Сафонову сообщалось 22 мая. Как стало известно Legalbet, парижский клуб уже связывался с руководством «Краснодара» насчет возможного трансфера.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сафонов провел 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей. Десять встреч голкипер завершил всухую.