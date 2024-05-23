Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Канада
6:3
Завершен
Словакия
ЧМ-2024|1/4 финала
Швейцария
3:1
Завершен
Германия
ЧМ-2024|1/4 финала
Швеция
0:0
Перерыв
live
Финляндия
ЧМ-2024|1/4 финала
США
0:1
Перерыв
live
Чехия
ЧМ-2024|1/4 финала
Даллас Старз
Завтра
03:30 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 1-й матч
22:46, 23 мая 2024Спорт

Легенда МЮ посоветовал футболисту Сафонову быстрее собирать чемодан

Канчельскис посоветовал футболисту Сафонову быстрее собирать чемодан в ПСЖ
Андрей Канчельскис

Андрей Канчельскис. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном трансфере вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в парижский ПСЖ. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

«Сафонову сейчас надо быстрее собирать чемодан и ехать в ПСЖ», — заявил Канчельскис. Он подчеркнул, что парижане участвуют в большем количестве турниров, чем «Краснодар», так что игровой практики у Сафонова будет больше.

Об интересе ПСЖ к Сафонову сообщалось 22 мая. Как стало известно Legalbet, парижский клуб уже связывался с руководством «Краснодара» насчет возможного трансфера.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сафонов провел 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей. Десять встреч голкипер завершил всухую.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Арестован еще один сотрудник Минобороны России. Он получил в качестве взятки дом и машину

      Российский боец озвучил задачи «Градов» в зоне СВО

      В Молдавии задержали вернувшихся из России туристов

      Легенда МЮ посоветовал футболисту Сафонову быстрее собирать чемодан

      Цены на нефть упали до февральских значений

      Россия раскритиковала принятую резолюцию о «геноциде в Сребренице»

      В США предрекли успехи России в зоне спецоперации

      Нидерланды озвучили сумму нового пакета помощи для Украины

      На Украине заявили о длительных зимних блэкаутах

      На Западе рассказали о переброске бригады ВСУ к границе с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше