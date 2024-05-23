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12:20, 23 мая 2024Россия

Мать убитой российской студентки возмутилась компенсацией от МВД за халатность

Мать убитой Веры Пехтелевой возмутилась компенсацией в 700 тысяч рублей от МВД

Фото: страница Веры Пехтелевой

Мать студентки Веры Пехтелевой из Кемерово, жестоко убитой в 2020 году, возмутилась компенсацией в 700 тысяч рублей от МВД за халатность. Об этом Оксана Пехтелева заявила в беседе с «Газетой.ру».

Согласно решению суда, каждый из родителей девушки должен получить компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Еще 100 тысяч рублей присудили дяде студентки. Ее мать подчеркнула, что думает над подачей апелляции. «Решение суда нас не только не устроило, а еще и возмутило. Наше государство, в лице судей, оценивает мои моральные страдания, связанные с жестоким убийством единственной дочери, в 300 тысяч рублей!» — сказала она.

В свою очередь, дядя убитой россиянки рассказал, что изначально суд постановил взыскать с МВД Кемерово по миллиону рублей в пользу каждого из родственников, однако позже изменил решение. Мужчина также собирается обжаловать его. «В апелляции судья отменила решение по одному миллиону рублей в связи с тем, что недолжный ответчик МВД города Кемерово, и отправила в суд в гражданском порядке моральный вред. В суде определили должного ответчика, по каким-то причинам им является МВД Российской Федерации. МВД России — не работодатель, а у них почему-то понимание, что это должный ответчик», — объяснил он.

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В январе 2020 года 23-летняя студентка Вера Пехтелева пришла к своему бывшему возлюбленному 25-летнему Владиславу Канюсу за своими вещами. На почве ревности мужчина избил ее подручными предметами, а также порезал ножом. На теле убитой россиянки насчитали более 100 гематом, ран и различных травм и ушибов. При этом соседи, услышав женские крики, решили вызвать полицию. От них поступило семь обращений, однако сотрудники дежурной части МВД так и не послали на вызов группу экстренного реагирования. Не дождавшись приезда сотрудников правоохранительных органов, местные жители сами вскрыли дверь квартиры и нашли тело.

В результате убийцу девушки приговорили к 17 годам лишения свободы за убийство с собой жестокостью. Сам Канюс вину не признал и отказался сотрудничать со следствием. В ноябре 2023 года стало известно, что россиянина помиловали за участие в специальной военной операции. Помимо этого, его освободили от выплаты денежной компенсации в размере четырех миллионов рублей родным девушки.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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