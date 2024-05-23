Минэнерго России пообещало компенсировать недовыполнение плана по нефтедобыче

В Минэнерго заверили, что Россия полностью привержена соглашениям ОПЕК+

В апреле 2024 года добыча нефти в РФ оказалась немного выше плана, который был установлен в рамках ОПЕК+. Об этом, как сообщают «Известия», 22 мая проинформировало Министерство энергетики России.

По информации Telegram-канала этого ведомства, перепроизводство объясняется техническими особенностями снижения нефтедобычи на серьезный объем. Кроме того, ограничения по добыче нефти продлили на второй квартал 2024 года. Необходимость таких мер объясняют желанием стабилизировать ситуацию на мировом рынке нефти и поддержать баланс спроса и предложения.

В ведомстве подчеркнули, что Россия намерена соблюдать соглашения ОПЕК+ и компенсирует недовыполнение планов по добыче в ближайшем будущем.

Ранее ОПЕК подготовила доклад, согласно которому по итогам апреля 2024 года добыча нефти в России снизилась до 9,2929 миллиона баррелей. В марте РФ добывала 9,446 миллиона баррелей. По словам вице-премьера Александра Новака, к июню 2024 года уровень нефтедобычи уменьшится до 9,95 миллиона баррелей в сутки.

Вместе с тем по итогам первого месяца весны 2024 года среднесуточные объемы вывоза нефти из России и государств Центральной Азии увеличились на 3 процента, если сравнивать с февральскими показателями. В годовом выражении рост составил 1 процент.

Между тем, по информации Bloomberg, в апреле 2024 года РФ обнаружила сокращение доходов от экспорта нефти и нефтепродуктов до минимального за пять месяцев уровня. Ссылаясь на статистику Международного энергетического агентства (МЭА), Bloomberg сообщило, что общий экспорт упал на 6,4 процента по сравнению с мартом, до 7,3 миллиона баррелей в сутки.