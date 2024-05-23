МВД выплатит семье убитой 23-летней россиянки компенсацию за халатность

МВД выплатит семье убитой 23-летней россиянки 700 тысяч рублей за халатность

Заводский районный суд Кемерово обязал Министерство внутренних дел (МВД) выплатить семье убитой 23-летней Веры Пехтелевой 700 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты» со ссылкой на постановление суда.

Сумма, которую изначально требовали родственники в качестве компенсации морального вреда за халатность полицейских, составляла 7,5 миллиона рублей.

Инцидент произошел в январе 2022 года. Девушка пришла домой к бывшему возлюбленному, 25-летнему Владиславу Канюсу, чтобы забрать вещи. Молодой человек напал на потерпевшую и в течение трех часов резал и избивал ее. Соседи, услышав женские крики, решили вызвать полицию. От них поступило семь обращений, однако сотрудники дежурной части МВД так и не послали на вызов группу экстренного реагирования.

Спустя время соседи, не дождавшись стражей порядка, сами вскрыли дверь в квартиру и нашли девушку без признаков жизни. На теле убитой насчитали более 100 травм и телесных повреждений.

В 2021 году в отношении сотрудников дежурной части городского управления МВД в Кемерове, проигнорировавших звонок об убийстве Веры Пехтелевой, было возбуждено уголовное дело по статье 293 («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). В июле 2023 года пятерых сотрудников МВД приговорили к условным срокам.

Канюса приговорили к 17 годам лишения свободы за убийство с собой жестокостью. Также он должен выплатить семье убитой 4 миллиона рублей. Преступник вину не признал и отказался сотрудничать со следствием. Позднее он отправился в зоне спецоперации и получил помилование.