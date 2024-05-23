На Кубке Америки по футболу появится розовая карточка

На Кубке Америки по футболу 2024 года появится розовая карточка

Розовая карточка появится на матчах Кубка Америки по футболу 2024 года. Об этом сообщает AS.

Арбитры будут показывать их игрокам, которым срочно требуется замена из-за травмы головы. Подобная замена будет доступна один раз за игру и станет дополнительной к пяти разрешенным изменениям в составе по ходу игры.

В марте сообщалось о скором введении в футболе синей карточки. Ее планируется показывать за преднамеренные фолы, являющиеся более явными, чем те, за которые карают желтой. Получившего синюю карточку будут удалять с поля на десять минут. Позже в ФИФА назвали разговоры об изменениях в правилах преждевременными.

Кубок Америки-2024 пройдет с 20 июня по 14 июля в США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.