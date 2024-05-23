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10:22, 23 мая 2024Спорт

На Кубке Америки по футболу появится розовая карточка

На Кубке Америки по футболу 2024 года появится розовая карточка

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Розовая карточка появится на матчах Кубка Америки по футболу 2024 года. Об этом сообщает AS.

Арбитры будут показывать их игрокам, которым срочно требуется замена из-за травмы головы. Подобная замена будет доступна один раз за игру и станет дополнительной к пяти разрешенным изменениям в составе по ходу игры.

В марте сообщалось о скором введении в футболе синей карточки. Ее планируется показывать за преднамеренные фолы, являющиеся более явными, чем те, за которые карают желтой. Получившего синюю карточку будут удалять с поля на десять минут. Позже в ФИФА назвали разговоры об изменениях в правилах преждевременными.

Кубок Америки-2024 пройдет с 20 июня по 14 июля в США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.

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      Алексей Гусев
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