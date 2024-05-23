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19:35, 23 мая 2024Забота о себе

Названы простые способы не набрать вес в отпуске

Нутрициолог Попкова посоветовала в отпуске есть регулярно, чтобы не набрать вес

Фото: Unsplash

В отпуске необходимо регулярно есть, рассказала нутрициолог, научный редактор и wellness-эксперт компании Biogena Ирина Попкова. В комментарии для «Ленты.ру» она назвала простые способы сохранить фигуру.

Попкова посоветовала в отпуске придерживаться привычного режима питания, чтобы не набрать вес. В частности, она порекомендовала не отказываться от завтраков или обедов. Нутрициолог также призвала не делать больших перерывов между приемами пищи: они должны составлять не более четырех часов.

Также для поддержания фигуры во время отпуска необходимо следить за объемом порций. По словам Попковой, не стоит перегружать рацион жирной, острой, мясной пищей. На гарнир к мясу, рыбе, птице оптимально подходит клетчатка — овощи и зелень. Они способствуют усвоению питательных веществ и поддерживают пищеварение.

Конфеты, торты и пирожные — рекомендуются как десерт после основного приема пищи. «Присоединив» любимую сладость таким образом, можно уменьшить вероятность резкого подъема сахара в крови и переедания

Ирина Попкованутрициолог

Также специалистка напомнила, что во время отдыха не следует злоупотреблять алкоголем, так как его чрезмерное количество приводит к задержке жидкости, отекам и нагружает работу поджелудочной железы.

«Обязательно двигайтесь и проводите время активно. Движение помогает улучшить работу эндокринной системы, выработку гормонов», — заключила эксперт.

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Ранее Попкова назвала способы привести организм в норму после длительных выходных. В первую очередь специалистка призвала пить достаточно жидкости, чтобы нормализовать обменные процессы в организме после обильной еды, алкоголя, сладостей.

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      Вера Владзиевская
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