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21:40, 23 мая 2024Мир

Экс-кандидат в президенты США объявила фаворита на выборах

Экс-кандидат в президенты США Хейли рассказала, за кого проголосует на выборах
СюжетВыборы президента США 2024
Никки Хейли

Никки Хейли. Фото: Brian Snyder / Reuters

Бывшая постпред США при ООН Никки Хейли, вышедшая из предвыборной гонки, заявила, что будет голосовать за экс-президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CBS.

«Трамп не был идеальным, но Байден — это катастрофа. Так что я буду голосовать за Трампа», — подчеркнула чиновница.

Ранее бывшая постпред США при ООН Никки Хейли вышла из предвыборной гонки и пожелала Дональду Трампу удачи на выборах. Она сказала, что он заслужил голоса республиканцев, и добавила, что не будет занимать никаких официальных должностей. Политик планирует заняться частной жизнью.

12 мая Трамп опроверг слухи о том, что его предвыборный штаб рассматривает экс-постпреда страны при ООН Никки Хейли в качестве кандидата на пост вице-президента.

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      Юлия Мискевич
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