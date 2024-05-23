Экс-кандидат в президенты США объявила фаворита на выборах

Экс-кандидат в президенты США Хейли рассказала, за кого проголосует на выборах

Бывшая постпред США при ООН Никки Хейли, вышедшая из предвыборной гонки, заявила, что будет голосовать за экс-президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CBS.

«Трамп не был идеальным, но Байден — это катастрофа. Так что я буду голосовать за Трампа», — подчеркнула чиновница.

Ранее бывшая постпред США при ООН Никки Хейли вышла из предвыборной гонки и пожелала Дональду Трампу удачи на выборах. Она сказала, что он заслужил голоса республиканцев, и добавила, что не будет занимать никаких официальных должностей. Политик планирует заняться частной жизнью.

12 мая Трамп опроверг слухи о том, что его предвыборный штаб рассматривает экс-постпреда страны при ООН Никки Хейли в качестве кандидата на пост вице-президента.